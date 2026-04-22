Cambio della bandiera durante la festa del patrono 

Una festa per celebrare il patrono San Giorgio Martire a Quartucciu, uno degli appuntamenti più sentiti, che unisce la comunità tra fede e tradizione. Per l’occasione, avverrà il consueto cambio della bandiera del Comitato San Giorgio oggi alle 18.55, in un rito simbolico che segna il passaggio di consegne in vista delle celebrazioni estive.

Il programma della serata prevede la partenza dalla casa della presidente uscente Sabrina Pusceddu, per raggiungere l’abitazione del nuovo presidente Gianni Cogodi. Dopodiché il corteo si dirigerà verso la chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la messa da don Elvio Puddu alle 19. A seguire una breve processione con il simulacro del santo portato a spalla, poi il rientro in chiesa.«Questa festa, sospesa negli anni ‘50, venne ripresa nel 1987, quando don Palmas costituì un comitato. Successivamente, nel 2010 nacque l’attuale Comitato, inizialmente composto da soli uomini, con Marco Paolucci come presidente. Negli anni, anche le donne si sono unite per contribuire attivamente alla vita e all’organizzazione del nostro gruppo», raccontano i rappresentanti del Comitato. «Attualmente siamo impegnati nella raccolta fondi che servirà per sostenere l’organizzazione della festa civile in programma dal 27 al 29 giugno in piazza», conclude il coordinatore Marco Paolucci.



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