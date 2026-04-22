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Eccellenza.
23 aprile 2026 alle 00:36

Cambio al Buddusò 

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Rivoluzione sulla panchina del Buddusò a una gara dal termine del torneo. La squadra, terzultima a quota 33 punti, ha esonerato il tecnico Ferruccio Terrosu dopo il ko casalingo di domenica col Tortolì. La speranza è dare lo slancio alla formazione in vista del match in trasferta col Taloro. «Con un abbraccio sincero», scrive il club, la società «ha sollevato dall’incarico il mister. Si tratta di un saluto sentito e di un grande grazie». Il Buddusò deve vincere e sperare che Santa Teresa (34) e Tortolì (35) perdano per evitare i playout.

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