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Nurachi.
07 novembre 2026 alle 00:27

Calcio in lutto, addio a Princiotta 

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Il mondo del calcio oristanese è in lutto per la prematura scomparsa di Luigi Princiotta, spentosi a 36 anni dopo aver combattuto contro la malattia. Originario di Nurachi, lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e nelle tante società che hanno avuto il privilegio di apprezzarne le qualità umane e sportive.
Difensore generoso, determinato e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra, ha vestito numerose maglie del calcio dilettantistico sardo. Tra le esperienze più significative quelle con le maglie di Tharros, Santa Giusta, Ghilarza, Abbasanta, Borore, Nurachi, Narboliese, Monterra, Freccia Parte Montis Mogoro. In queste ore i social si sono trasformati in un abbraccio collettivo, con messaggi di cordoglio e ricordi da parte di società, compagni, avversari e tifosi che lo hanno conosciuto nei campi della provincia. ( s. c. )

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