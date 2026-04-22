Cala Goloritzè brilla nel cuore di Manhattan 

Nell’era dei social network, le immagini di Cala Goloritzè a New York, in un maxi schermo promozionale installato nel cuore di Times Square, non potevano non diventare virali in poche ore. A postare il video del video, su instagram, non a caso, è stato l’assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu, in trasferta istituzionale a Manhattan e dintorni insieme a una delegazione di operatori turistici sardi interessati a capitalizzare al meglio il volo diretto Olbia – New York della Delta Airlines.

Il video è stato immediatamente rilanciato anche dal profilo Facebook del comune di Baunei che sullo scenario fiabesco di Cala Goloritzè ha investito tanto in termini di immagine e tutela all’insegna di un turismo sostenibile. «Siamo orgogliosi del fatto che Goloritzé sia arrivata a Times Square, mettendo così in vetrina tutta la Sardegna e c’è una data ben precisa in cui questa spiaggia ha guadagnato la ribalta mondiale – ha commentato il sindaco di Baunei Stefano Monni – quella del 29 aprile 2025, quando ha avuto il riconoscimento di spiaggia più bella del mondo da parte di un prestigioso sito web americano che monitora centinaia di spiagge in tutto il globo, che abbiamo contattato nel 2024 e che subito aveva inviato una delegazione a visionare dal vivo Goloritzè». E con il passaggio video a New York sembra ora di assistere alla chiusura di un cerchio, dato che la fama mondiale di Goloritzè è stata accresciuta da un sito web Usa per poi tornare, rinforzata, nel centro della Grande Mela.

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