Cagliari, tutti gli osservati speciali 

Le prime indicazioni pubbliche del nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, arriveranno domani nell’evento di presentazione a Sa Manifattura, in programma alle 11.30. Ma una certezza c’è già: il nuovo corso rossoblù, per la stagione 2026-2027, punterà ancora una volta sui giovani. È il progetto lanciato dal presidente Tommaso Giulini un anno fa, con la promozione dalla Primavera di Fabio Pisacane, e che - dopo i riscontri positivi - proseguirà col successore di Guido Angelozzi.

Coi giovani, Accardi ha già lavorato a lungo, soprattutto a Empoli dove ha avuto a che fare (giusto per citarne alcuni) coi vari Di Lorenzo, Dimarco, Frattesi e Vicario agli inizi della loro carriera. Ecco, quindi, che una caratteristica dei volti nuovi del Cagliari 2026-2027 risulta già ben definita: ragazzi di prospettiva, che in rossoblù possano mettersi in mostra, portare risultati alla società (la salvezza ovviamente resta la priorità) e aumentare il proprio valore. Magari riuscendo anche ad abbassare l’età media della rosa, che nel 2025-2026 era 23,5 anni.

In mezzo

Per Accardi sarà una prima parte d’estate piuttosto intensa, per mettere a disposizione di Pisacane qualche novità già a partire dal ritiro di Pontedilegno-Tonale (22 luglio-primo agosto). Di certo a centrocampo, dove un innesto può essere Thomas Berenbruch. Classe 2005, di proprietà dell’Inter, nella stagione appena conclusa ha giocato in Serie C con la formazione U23 (27 presenze e 1 gol). È stato il suo primo anno tra i “grandi”, dopo aver debuttato in Champions League e Coppa Italia con la prima squadra nerazzurra nel 2024-2025.

Ma la mezzala che nel 2025 vinse il Campionato Primavera 1, con Chivu in panchina, non è certo l’unico obiettivo del Cagliari. Va monitorata la situazione di Vasilije Adzic, pure lui centrocampista come Berenbruch ma un anno più giovane (del 2006). Sembrava in uscita dalla Juventus, ma il ribaltone a Torino con l’addio di Damien Comolli e l’arrivo del nuovo Ceo Giovanni Carnevali (dal Sassuolo) cambia le carte in tavola: ora è in standby.

I talenti

È ancora più giovane degli altri due nomi Mattia Liberali, trequartista classe 2007 protagonista in Serie B col Catanzaro finalista ai playoff. Per prenderlo, il Cagliari e le altre pretendenti non devono trattare: ha una clausola da 6 milioni, di cui il 50% da versare al Milan dove è cresciuto. I rossoblù, in questo caso, devono trovare l’accordo col giocatore e versare la cifra prestabilita.

Nel settore giovanile rossonero, Liberali era spesso indicato come uno dei principali talenti assieme a Francesco Camarda, attaccante appena maggiorenne (18 anni lo scorso 10 marzo) che il 25 novembre 2023 diventò il più giovane esordiente di sempre in A subentrando in un Milan-Fiorentina. Il prestito a Lecce non è stato semplicissimo (21 presenze e un gol) anche per un infortunio alla spalla destra, con operazione e lungo stop. Ora torna al Milan e - dopo che la crisi dirigenziale sarà superata, pure con la scelta dell’allenatore - verrà valutato il suo futuro. E il Cagliari guarda con interesse.

Le uscite

Di certo, a Cagliari Accardi non troverà Marco Palestra già tornato all’Atalanta. E sarà un nome di grosso calibro da sostituire adeguatamente, visto quanto ha dato nel corso dell’ultima stagione. Ma potrebbe anche fare i conti con qualche cessione eccellente, detto che i pezzi pregiati andranno via solo in caso di un’offerta adeguata e che non ci sarà nessuna svendita né smantellamento.

In questi giorni si è parlato di opzione Feyenoord per Elia Caprile, uno dei tanti valorizzati dal Cagliari nell’ultima stagione. Ma il club di Rotterdam, secondo nell’ultima Eredivisie e atteso dalla prossima Champions League, difficilmente sarà la prossima destinazione del portiere veronese. Su Obert ci sono degli interessamenti dall’estero, in particolare in Bundesliga, e potrebbe partire anche Zappa che ha visto ridurre il suo minutaggio soprattutto nella seconda parte di stagione.

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