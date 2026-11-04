Cagliari, si ferma anche Nzola 

Dopo Fadera, si ferma anche Nzola. Proprio i due protagonisti dell’ultimo match giocato dal Cagliari all’Olimpico contro la Lazio (assist per il primo, gol del provvisorio 0-1 per il secondo) non potranno esserci sabato pomeriggio alla Unipol Domus per la gara con il Frosinone. L’attaccante angolano, sostituito non a caso già nell’intervallo domenica scorsa, ha rimediato una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra. Dopo aver provato ad allentare la presa martedì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti, ieri ha alzato bandiera bianca.

Doppia mazzata

Proprio nel momento migliore da quando è nell’Isola (titolare nelle ultime due partite e a segno in entrambe), Nzola è costretto, dunque, a staccare. Approfitterà della sosta per recuperare nella speranza di tornare poi a disposizione per la trasferta di Como, alla ripresa del campionato. Lo stesso Fadera, tradito pure lui dalla coscia destra (lesione al bicipite femorale in questo caso), spera di esserci per la sfida al Sinigaglia contro la sua ex squadra (e tuttora proprietaria del cartellino). Tempo al tempo.

Gagliardini scalpita

Sorride, invece, Gagliardini che ha smaltito completamente la distorsione alla caviglia destra che si trascinava dalla scorsa settimana. Ieri il centrocampista bergamasco ha svolto l’allenamento regolarmente con i compagni e spera a questo punto di ritagliarsi uno spazio contro il Frosinone.

Sempre indisponibili, chiaramente, Felici e Idrissi. Tutti gli altri godono di ottima salute e si ritroveranno questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per l’ultimo allenamento prima della rifinitura. Alla sfida col Frosinone rivelazione del campionato mancano ancora due giorni, ma per l’allenatore del Cagliari Pisacane è già il momento delle scelte. Designato intanto l’arbitro del match: sarà Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dai due assistenti Moro (Schio) e Colaianni (Bari). Al Var ci sarà, invece, Marini.

I nazionali

Contro il Frosinone, tra i rossoblù di Pisacane, non ci sarà sicuramente Obert, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Roma. Il difensore si può consolare con la convocazione della Slovacchia per le gare con Isole Faroe e Kazakistan, entrambe valide per la Nations League. Dovrà chiaramente rinunciare a una eventuale chiamata del Gambia Fadera. In trepida attesa gli azzurri Maldini e Romano (ma anche Caprile), l’uruguaiano Rodríguez, il colombiano Mina, l’albanese Sherri e lo zambiano Liteta.

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