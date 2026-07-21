Cagliari, scende la temperatura e sale il ritmo 

Assemini. Scende la temperatura, sale il ritmo. Inizia oggi la fase cruciale della preparazione per il Cagliari in vista della prossima stagione. Dopo l’ultimo allenamento di buon mattino ad Asseminello, la comitiva rossoblù si trasferirà a Ponte di Legno (il volo da Elmas per Linate poi tre ore scarse di pullman) dove si tratterrà sino al primo agosto. E dove sfrutterà il fresco per forzare dal punto di vista atletico ma anche per metabolizzare i concetti tattici che segneranno un percorso destinato comunque a evolversi in continuazione nel corso del campionato.

La lista

Magari Pisacane contava di arrivare nella tappa lombarda con la rosa più definita, dovrà attendere gli ultimi innesti - soprattutto in difesa, ma anche in attacco - per chiudere il cerchio dopo una serie di addii importanti. Sono in tutto trenta i rossoblù convocati per il ritiro in Alta Val Camonica con qualche piccola variazione rispetto alla lista per il pre raduno dell’8 luglio: entrano chiaramente gli ultimi arrivati Winks e Fazzini, escono, oltre a Gaetano passato nel frattempo all’Atalanta, Gallea e Pintus destinati a lasciare il Cagliari in prestito. Non ci sarà nemmeno il portiere cagliaritano Ciocci, a un passo dal Cosenza.

Pronti, partenza, via

Il Cagliari arriverà a Ponte di Legno già rodato, fisicamente ma anche mentalmente. Le prime due settimane nell’Isola non sono servite a rompere il ghiaccio solo sul campo dopo un mese e mezzo di vacanza. Pisacane con il suo staff (in parte rinnovato) sono subito entrati nel dettaglio del gioco e qualcosa già si è intravisto nel test in famiglia con l’Under 20, domenica scorsa, al netto dei carichi di lavoro e del caldo asfissiante nonostante l’orario. Ecco intanto il modulo 4-3-3, indicativo anche in chiave mercato, con una difesa a quattro di base, dunque, e un tridente offensivo che faccia leva sull’esplosività degli esterni, a cominciare da Felici, pienamente recuperato dopo la rottura del crociato, di fatto un nuovo acquisto, e autore di una doppietta nel test con la Primavera.

In cerca di equilibri

Sotto osservazione il centrocampo, il reparto più completo in questo momento, ma anche quello che più ha bisogno di ritrovare un proprio equilibrio dopo gli innumerevoli cambiamenti e, in particolare, l’addio del regista di riferimento. Da questo punto di vista, gli arrivi di Winks e Romano sembrano compensare e rassicurare Pisacane che nei vari allenamenti svolti sinora al Crai Sport Center - in particolare nella partitella in famiglia con l’Under 20 di Alberto Gallego - ha fissato determinati paletti nel cuore del campo lasciando comunque una certa flessibilità in attesa di capire quale sarà poi il gruppo definitivo ai nastri di partenza in campionato il 22 agosto al Tardini col Parma, e prima ancora in Coppa Italia il 14 agosto, contro la vincente tra Union Brescia e Arezzo. Intanto il Cagliari inizia a prendere forma.

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