02 gennaio 2026 alle 00:30

Cagliari-Milan diretta su Radiolina 

Con l’euforia per il bel successo conquistato a Torino, il Cagliari inaugura stasera la diciottesima giornata di Serie A, ospitando alla Unipol Domus alle 20.45 il Milan dell’ex Massimiliano Allegri. Dalle 20.15, Radiolina trasmetterà il prepartita e, al termine dell’incontro (con una finestra anche su Videolina) commenterà la partita assieme ai protagonisti e ai tifosi. La nostra formazione è invariata: Carlo Alberto Melis in studio e Lele Casini allo stadio per la radiocronaca diretta del match.

