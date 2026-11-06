Cagliari, il riscatto passa per la Domus 

Testa alta e cuore in mano. Il Cagliari prova a ripartire, questo pomeriggio alla Domus, dopo aver fatto il pieno di sconfitte e rimpianti nella Capitale, tra la gara con la Roma e, soprattutto, quella con la Lazio. Il riscatto rossoblù - paradossalmente - passa ora per un’altra squadra laziale, il Frosinone, matricola terribile e rivelazione del torneo, sbarazzina ma organizzata al limite del chirurgico, giovanissima ma già competitiva e stabile in zona Europa dopo le prime dieci giornate.

Un percorso sin qui pazzesco, firmato Alvini e frutto di sei vittorie e due pareggi. Ma il nome dell’avversario e il suo stato di grazia ed eccitazione diventano quasi un dettaglio per la formazione di Pisacane che - a prescindere da tutto e tutti - ha necessità di smuovere le acque e dare un segnale forte e concreto in prossimità della sosta per non finire poi risucchiata in un pericoloso tunnel mentale. Per quanto i 13 punti conquistati in avvio di stagione rappresentino un signor tesoretto comunque vada a finire la partita di oggi con i ciociari (il fischio d’inizio è fissato per le 15, arbitra Ayroldi di Molfetta). E il bollettino medico cominci a pesare: oltre a Nzola e Fadera, mancheranno Mina e Aurelio, più Obert squalificato (e i lungodegenti Felici e Idrissi).

Equilibrio e autostima

Ci sono sconfitte e sconfitte e l’ultima all’Olimpico, nonostante fosse la quarta di fila, ha ridato - paradossalmente - forza e autostima ai rossoblù che, tra una botta e l’altra, hanno ritrovato un equilibrio e sono rientrati nell’Isola di nuovo consapevoli delle proprie potenzialità. E pronti quindi per la super sfida al Frosinone, al di là delle assenze che risparigliano le carte. Perché se Maldini e Mendy sono pronti a riprendersi il posto sulla trequarti e nel cuore dell’attacco, resta da sciogliere il nodo del terzino sinistro.

Tra dubbi e certezze

Con Obert messo fuori gioco dal Giudice sportivo (è alle prese, tra l’altro, con un fastidio al ginocchio) e il suo sostituto naturale Aurelio tradito dal soleo, è probabile l’allargamento di Rodríguez con l’esordio da titolare di Kofler al fianco di Deiola. A meno che Pisacane non decida di allargare la cintura di sicurezza davanti a Caprile optando per un 3-5-2 con Adopo come quinto alto a destra e uno tra Sugawara, Fazzini o il “baby” Grandu (sono in tutto cinque i ragazzi in soccorso dalla Primavera compreso il centrale ungherese Prettenhoffer) a sinistra. Gli undici a rompere il ghiaccio attraverso il modulo 4-3-2-1 - nel caso - sarebbero Caprile in porta, Zé Pedro, Kofler, Deiola e Rodríguez sulla linea arretrata, Winks in regia (ha smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare la doppia trasferta romana) supportato da Romano e Adopo, Trepy e Maldini tra le linee alle spalle della punta Mendy che spera di festeggiare con un gol la prima chiamata del Senegal.

Senza il bomber

A sua volta, Alvini dovrà fare a meno del vice capocannoniere del torneo Raimondo che rischia due mesi di stop per un infortunio alla caviglia sinistra. Birligea è in vantaggio su Bobcek per sostituirlo. Al centro della difesa potrebbe rientrare Cittadini al posto di Monterisi al fianco di Calvani (verso la conferma). A sinistra l’ha spuntata Bracaglia. L’undici ciociaro al via potrebbe essere, dunque, composto da Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Calò, Masini, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze e Birligea. Certo in questo caso il modulo di riferimento, il 4-2-3-1.

Numeri a confronto

Se il Cagliari ha il terzo peggior attacco della Serie A con sole 9 reti, il Frosinone ha il terzo migliore con 24 (di cui, però, 8 realizzati proprio da Raimondo che oggi, appunto, non ci sarà). Il bilancio al passivo (15 gol subiti dai rossoblù, 14 dai gialloblù) è più o meno simile, invece. Numeri che rendono ancora più indecifrabile la sfida della Domus tra brividi e speranze, incognite e prospettive. Perché è solo l’undicesima giornata, ma il pallone inizia già a pesare.

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