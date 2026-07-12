Cagliari, è il giorno di Winks e Fazzini Ora tutto su Maldini 

È il giorno di Harry Winks, potrebbe essere anche quello di Jacopo Fazzini. Dopo la cessione di Gianluca Gaetano all’Atalanta e il rinnovo di Andrea Belotti, entra, dunque, nel vivo il mercato del Cagliari, soprattutto a centrocampo dove già c’erano stati gli innesti di due giocatori di prospettiva, Alessandro Romano in arrivo per 5 milioni dalla Roma (ma in prestito la passata stagione allo Spezia) e Demi Akarakiri, svincolato dall’Everton.

Il ritorno di Winks

Il centrocampista del Leicester, in Italia già da ieri sera, è atteso oggi a Villa Stuart per le visite mediche, dopodiché firmerà un contratto per un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Trent’anni, una vita nel Tottenham, conosce già la Serie A avendo giocato nella Sampdoria nella stagione 2022-2023. Torna in Italia a 30 anni per rilanciarsi dopo l’ultima sfortunata annata con le Foxes chiusa con la retrocessione nella terza serie inglese. Di fatto, sostituisce Gaetano nel ruolo di regista, si alternerà - presumibilmente - con Romano. All’occorrenza, può giocare anche mezzala. Indubbiamente, la sua esperienza è un valore aggiunto in una rosa giovane e in un reparto rinnovato, nel cuore del campo, che deve ritrovare, dunque, un suo equilibrio.

La freccia viola

Ultimi dettagli anche con la Fiorentina per Fazzini, che sembrava destinato ormai al Parma. Decisivo il blitz del ds Pietro Accardi che lo conosce molto bene avendolo “accompagnato” nella sua crescita sino all’esplosione a Empoli. La volontà del giocatore di trasferirsi nell’Isola sta, dunque, prendendo il sopravvento. I due club stanno chiudendo per un prestito oneroso (800mila euro) con un diritto di riscatto fissato in 8 milioni. Classe 2003, toscano di Massa. È una mezzala di professione, può giocare anche sull’esterno, e non solo. La sua duttilità ha spinto il Cagliari a puntarci forte. Se non dovessero esserci intoppi dell’ultim’ora, potrebbe svolgere anche lui le visite a stretto giro, magari già oggi, al massimo domani, per poi raggiungere i nuovi compagni in ritiro ad Asseminello e iniziare così l’avventura in rossoblù.

Obiettivi e tentazioni

Ora il mirino si sposta verso l’attacco. Proseguono i confronti con l’Atalanta per Daniel Maldini, obiettivo ormai dichiarato dal Cagliari che cerca, tuttavia, la soluzione migliore alla distanza, con un’opzione abbordabile per un eventuale riscatto a fine stagione. Potrebbe essere questa la settimana decisiva. Intanto, iniziano a suonare le prime sirene per Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione non solo in fase realizzativa. Piacerebbe al Napoli e alla stessa Atalanta, sinora c’è stato qualche timido sondaggio, nulla più. In realtà, la squadra che più ci pensa è il Torino, nonostante la conferma del Cholito Simeone. Il Cagliari non sembra intenzionato a cederlo, in ogni caso lo valuta non meno di 20 milioni considerato anche che il 40% dell’incasso di un’eventuale vendita andrebbe all’Inter. Per l’attaccante di Castellammare sarà un’estate particolarmente calda, insomma, in tutti in sensi. Sirene spagnole, infine, per Prati: potrebbe andare al Racing Santander.

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