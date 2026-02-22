Cagliari di misura sul Montesilvano: playoff più vicini 

Il Cagliari conquista tre punti fondamentali al PalaConi contro il Montesilvano, vincendo 3-2 al termine di una partita intensa e spettacolare. Le rossoblù erano chiamate a un successo per consolidare il settimo posto in classifica e avvicinarsi con sicurezza ai playoff, e hanno risposto presente sin dai primi minuti. Dopo appena un minuto e mezzo, Cokito sblocca il match con un tiro preciso che regala subito il vantaggio al Cagliari, segnando la strada per una partita che si preannunciava difficile ma stimolante. Le padrone di casa dominano in fase offensiva: Pellegry si distingue per energia e qualità, con tiri insidiosi che mettono in difficoltà la difesa avversaria, mentre il Montesilvano prova a reagire senza riuscire a trovare la rete, grazie anche alle parate decisive di Ricottini, autentica saracinesca del Cagliari.

Il primo tempo termina sul 1-0, frutto di una squadra ordinata, attenta e capace di gestire il ritmo della partita. Nella ripresa, il Cagliari mantiene il controllo, dimostrando superiorità tecnica e tattica, anche di fronte al power play delle ospiti. La reazione del Montesilvano porta al pareggio temporaneo con Masaro, ma le rossoblù non si scompongono: il pressing alto e la determinazione portano Cokito a recuperare palla e servire Aresu, che firma il 2-1. A chiudere la contesa ci pensa Pellegry, con un gol su punizione che vale il 3-1. Solo nel finale il Montesilvano accorcia le distanze con Ortega, senza mettere però in discussione la vittoria del Cagliari.

Un successo che conferma la solidità e la personalità della squadra di Giorgi, capace di soffrire e reagire nei momenti chiave. Le protagoniste, da Ricottini a Cokito e Pellegry, hanno trascinato le compagne in una prova di grande carattere, dimostrando che il Cagliari è pronto a lottare fino alla fine per i playoff.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo match contro la Lazio, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e continuare a costruire una stagione di soddisfazioni. Una prova di maturità e consapevolezza collettiva.

