Napoli.
01 marzo 2026 alle 02:40

Caffè al Papa e ai potenti, in pensione lo storico barista del Gambrinus 

Napoli. Tra i clienti famosi ai quali ha servito il suo caffè può annoverare capi di Stato italiani e stranieri, politici vari, artisti e intellettuali di ogni genere, perfino Papa Francesco, che preferì però un buon cappuccino. In tantissimo hanno assaggiato il caffè preparato da Lello Rocchetti, 67 anni, lo storico barista del gran Caffè Gambrinus di Napoli che da ieri è ufficialmente in pensione.

Circa 1.000 tazzine di caffè preparate in media ogni giorno per oltre 30 anni. Al suo attivo può anche vantare una ricetta tutta sua, presente nel menù: il caffè babà: un perfetto connubio tra caffetteria e pasticceria napoletana.

Per Rocchetti - come lo descrivono al Gambrinus - fare un caffè è soprattutto un gesto di cortesia per i clienti. Tanti con il tempo sono diventati amici del barista acrobata che ha fatto “danzare” tazzine, leve e macchine al ritmo del caffè e che proprio come un dj ha trasformato ogni pausa degli ospiti in un momento speciale.

A Lello vanno gli auguri della famiglia Sergio-Rosati che gestisce lo storico caffè di piazza Trieste e Trento, dello staff e di chi ogni giorno o solo una volta l'ha visto preparare la sua bevanda del cuore. E in un video pubblicato sui canali social del Gran Caffè Gambrinus il suo ultimo caffè al lavoro, offerto simbolicamente al personale del locale storico.

