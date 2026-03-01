Cadono dalla moto, traffico in tilt sulla 554 e carreggiata chiusa 

Sarebbero caduti da soli dalla moto mentre viaggiavano sulla 554 in direzione Quartu. Secondo una prima ricostruzione, è quanto sarebbe accaduto ieri intorno alle 16 sulla statale, all’altezza del chilometro 1,800, vicino alla Motorizzazione Civile. In sella al mezzo c’erano un uomo e una donna, entrambi finiti in pronto soccorso. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente sul posto dopo l’allarme: fortunatamente le conseguenze per i feriti non sono state gravi. C’è stato solo un grande spavento per l’episodio.

I due sono stati trasportati al Santissima Trinità e al Brotzu in codice giallo. Non risultano coinvolte altre persone né altri veicoli. Si sarebbe trattato, infatti, di un incidente autonomo.

Sulla statale è arrivata anche la polizia locale per i rilievi e per chiarire la dinamica dello schianto. Inevitabili i disagi per gli automobilisti. Gli agenti, insieme alle squadre Anas, hanno gestito anche la viabilità.

La carreggiata, inoltre, è rimasta chiusa per diverso tempo, con il traffico che è stato deviato verso l’uscita all’altezza di via Umberto Ticca.

