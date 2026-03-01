VaiOnline
Incidente.
01 marzo 2026 alle 02:40

Cadono dalla moto, traffico in tilt sulla 554 e carreggiata chiusa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarebbero caduti da soli dalla moto mentre viaggiavano sulla 554 in direzione Quartu. Secondo una prima ricostruzione, è quanto sarebbe accaduto ieri intorno alle 16 sulla statale, all’altezza del chilometro 1,800, vicino alla Motorizzazione Civile. In sella al mezzo c’erano un uomo e una donna, entrambi finiti in pronto soccorso. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente sul posto dopo l’allarme: fortunatamente le conseguenze per i feriti non sono state gravi. C’è stato solo un grande spavento per l’episodio.

I due sono stati trasportati al Santissima Trinità e al Brotzu in codice giallo. Non risultano coinvolte altre persone né altri veicoli. Si sarebbe trattato, infatti, di un incidente autonomo.

Sulla statale è arrivata anche la polizia locale per i rilievi e per chiarire la dinamica dello schianto. Inevitabili i disagi per gli automobilisti. Gli agenti, insieme alle squadre Anas, hanno gestito anche la viabilità.

La carreggiata, inoltre, è rimasta chiusa per diverso tempo, con il traffico che è stato deviato verso l’uscita all’altezza di via Umberto Ticca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 