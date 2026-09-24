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Domusnovas
25 settembre 2026 alle 00:46

Cade un masso a San Giovanni, nessun ferito 

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Un grosso macigno che frana dalla parete vicina all’ingresso della grotta di San Giovanni, ruzzola giù per la strada frantumando alcune panchine in pietra dove ci si raduna per ripararsi dal sole. L’incidente non ha fortunatamente avuto conseguenze per le persone che nel pomeriggio di mercoledì hanno visitato la grotta transitabile più lunga al mondo. Sono state proprio loro a dare l’allarme attirando una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno avvisato il Comune ed atteso il sopralluogo tecnico dopo il quale l’area è stata subito transennata ed interdetta tramite un’ordinanza. «Possibili cause? In assenza di piogge posso solo pensare ad attività d’arrampicata abusive - dice la sindaca Isangela Mascia - che purtroppo ci sono già state ma ricordo a tutti che nell’intera area vigono divieti specifici a causa dell’instabilità del versante. Non a caso sono presenti vistose reti contenitive». L’accesso alla grotta resta garantito attraverso un passaggio pedonale.

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