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Viale Europa.
07 giugno 2026 alle 00:30

Cade dallo scooter, 22enne in ospedale 

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È caduto rovinosamente dallo scooter mentre si immetteva sulla ex 554 (ora viale Europa), rischiando davvero grosso e riportando diverse frattura a una gamba. L’incidente è accaduto ieri mattina. Il ferito, un ragazzo di 22 anni, è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118: accompagnato in ospedale in codice rosso è stato ricoverato ma per fortuna non è grave. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Quartu che sta ancora accertando l’accaduto e in particolare se siano coinvolti anche altri messi. Di certo c’è che il giovane ha perso il controllo dello scooter finendo sull’asfalto, rompendosi tibia e perone nella caduta. In questi giorni intanto la polizia locale sta intensificando i controlli in tutte le strade urbane e del litorale con posti di blocco e servizi mirati. Un’attività di prevenzione legata all’intensificarsi del traffico soprattutto sulle strade di collegamento al mare.

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