Cade dall’impalcatura: grave un operaio 

Un operaio è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu. È caduto da una impalcatura mentre lavorava in una casa in via Palestrina a Decimoputzu. Gianni Melis, 67 anni, è precipitato a terra da un’altezza di circa tre metri. Immediato è stato l’allarme: sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti un’ambulanza del 118. È stato richiesto l'intervento dell’elisoccorso che ha trasportato Melis al Brotzu.

L’operaio ha riportato un politrauma, le sue condizioni sono considerate gravi dai medici che hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione.

A Decimoputzu sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro e se siano state rispettate state le misure di sicurezza nel cantiere di via Palestrina. (l. e.)

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