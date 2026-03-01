Cachet troppo elevato per il Festival E Madonna preferisce Dolce e Gabbana 

Madonna sceglie Milano ma non Sanremo. La sfilata di Dolce e Gabbana ma non il Festival. Ospite d’onore nel parterre de roi di Stefano e Domenico, la popstar americana, 67 anni, è arrivata al Teatro Metropol da vera diva, con un’ora di ritardo e il fidanzato ventottenne Akeem Morris. La trattativa con la Rai, che nei mesi scorsi sembrava procedere, si è evidentemente arenata. Problemi di cachet, la voce che serpeggiò nei corridoi di viale Mazzini. Eppure Madonna a Sanremo c’è stata: nel 1995 ospite di Pippo Baudo, presentò “Take a Bow” insieme a Babyface, sfoggiando un look elegante e poco trasgressivo; nel 1998 presentata da Raimondo Vianello, propose il singolo “Frozen”, ricevendo una standing ovation dal pubblico.

L’amicizia con Dolce e Gabbana è di lunga data. Era la fine degli anni ‘80 quando lei, già un'icona, scelse di indossare i loro abiti durante il famoso “Blond Ambition Tour”, lanciando il marchio nel mondo. Una collaborazione di lunga data che lo scorso anno è sfociata nella cover inedita di “La bambola” di Patty Pravo per la campagna pubblicitaria del profumo The One, di cui Madonna - già stata ospite di una sfilata del duo nel settembre 2024 - è testimonial. Miss Ciccone, ieri con il volto coperto da grandi occhiali, inguainata in un miniabito bustier nero, calze velate e tacchi a spillo, sta lavorando adesso a un biopic sulla sua vita ( red. spett. ).

