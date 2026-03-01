VaiOnline
La protagonista.
01 marzo 2026 alle 02:37

Cachet troppo elevato per il Festival E Madonna preferisce Dolce e Gabbana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Madonna sceglie Milano ma non Sanremo. La sfilata di Dolce e Gabbana ma non il Festival. Ospite d’onore nel parterre de roi di Stefano e Domenico, la popstar americana, 67 anni, è arrivata al Teatro Metropol da vera diva, con un’ora di ritardo e il fidanzato ventottenne Akeem Morris. La trattativa con la Rai, che nei mesi scorsi sembrava procedere, si è evidentemente arenata. Problemi di cachet, la voce che serpeggiò nei corridoi di viale Mazzini. Eppure Madonna a Sanremo c’è stata: nel 1995 ospite di Pippo Baudo, presentò “Take a Bow” insieme a Babyface, sfoggiando un look elegante e poco trasgressivo; nel 1998 presentata da Raimondo Vianello, propose il singolo “Frozen”, ricevendo una standing ovation dal pubblico.

L’amicizia con Dolce e Gabbana è di lunga data. Era la fine degli anni ‘80 quando lei, già un'icona, scelse di indossare i loro abiti durante il famoso “Blond Ambition Tour”, lanciando il marchio nel mondo. Una collaborazione di lunga data che lo scorso anno è sfociata nella cover inedita di “La bambola” di Patty Pravo per la campagna pubblicitaria del profumo The One, di cui Madonna - già stata ospite di una sfilata del duo nel settembre 2024 - è testimonial. Miss Ciccone, ieri con il volto coperto da grandi occhiali, inguainata in un miniabito bustier nero, calze velate e tacchi a spillo, sta lavorando adesso a un biopic sulla sua vita ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 