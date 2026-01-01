VaiOnline
Il caso
02 gennaio 2026 alle 00:35

Caccia all’uomo che era con Aurora 

Oggi l’autopsia per dare una prima risposta sulla tragica fine della 19enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Sarà l’autopsia prevista oggi a dare una prima risposta sulla tragica fine di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano, con dei lividi sul collo che fanno pensare sia stata strangolata. E si stringe il cerchio attorno all’uomo ripreso con lei dalle telecamere della zona, poche ore prima del ritrovamento.

L’esame autoptico, inizialmente previsto per mercoledì e rinviato per un problema col dna, dovrà stabilire se quei lividi abbiano una relazione col decesso, o siano precedenti alla morte della ragazza, e se prima di morire abbia subito abusi. Intanto, inquirenti al lavoro per dare un nome a quell’uomo con un giubbotto scuro alto, magro e coi riccioli che si trovava con Aurora e, molto probabilmente, ha trascorso con lei le sue ultime ore.

Le indagini

I carabinieri coordinati dal pm Antonio Pansa indagano per ricostruire i movimenti della giovane, compreso dove trascorresse di solito la notte, come sia riuscita ad arrivare e vivere a Milano senza soldi e chi abbia frequentato in quasi due mesi di assenza da casa.

Nata a Roma e residente con la famiglia adottiva a Fondi, provincia di Latina, Aurora si era diplomata all’Itis Pacinotti di Fondi ed era iscritta all’università. Era andata via di casa il 4 novembre, nella mattinata del 26 novembre l’ultima telefonata. «Non era la prima volta che si allontanava: ci aveva detto di stare bene e non voler tornare a casa, nient’altro», hanno detto i genitori. Che, però, avevano denunciato la scomparsa: le altre volte era rientrata in pochi giorni.

Le riprese

I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano sono al lavoro per capire dove fosse Aurora e soprattutto con chi. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza di via Paruta, vicino a dove è stata trovata senza vita, è con un uomo ancora senza nome, ripreso anche un’ora dopo ripercorrere al contrario la stessa strada, da solo.

Nel video si vedono i due che entrano dal portone del condominio, al civico 74, come se sapessero che resta sempre aperto: un fatto confermato dai residenti. È lì, in un vialetto vicino a un’aiuola, che Aurora è stata ritrovata al mattino dal custode, stesa a pancia in giù. Accanto al corpo, i pantaloni di un pigiama rosso su cui sono in corso analisi per capire a chi appartenga. Addosso né documenti né telefono, che i militari stanno cercando.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala