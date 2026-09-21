Caccia agli incivili del weekend 

Caccia agli incivili che abbandonano rifiuti in città. La polizia locale sulle tracce di alcuni trasgressori.

Se le periferie sono in condizioni disastrose, il centro città soffre di piccole discariche abusive o di aree dove vengono lasciati rifiuti di ogni genere. Soprattutto nei weekend non mancano le piazzette dove vengono lasciate bottiglie e cartoni di pizza o buste di panini lasciati per terra. Come avviene da tempoi scorsi nella piazzetta di via Piolanas dove, a ridosso delle panchine sono in bella mostra bottiglie di birra e alcolici vari e una busta di un noto fast food abbandonata sulla panchina. Discariche simili in piazza Berlinguer e in piazza Mistroni. In via Dalmazia, nei giorni scorsi la polizia locale è intervenuta per effettuare una verifica su alcuni cartoni di alimenti recanti il nome di una attività cittadina in cui sono stati acquistati e dopo l’uso abbandonati dal cliente nel piazzale del parcheggio delle scuole. Gli agenti hanno effettuato delle fotografie e sono in corso gli accertamenti per risalire a chi ha lasciato le buste di carta in cui è presente la scritta “Per Daniela” .Sempre nello stesso punto è stato lasciato un materasso, barattoli di vernici e cassette per il pesce in polistirolo.

Purtroppo non è la prima volta che rifiuti del genere vengono abbandonati in quel preciso punto, come fa sapere Cristianu Brundu che gestisce la paninoteca che si trova nel piazzale. «Purtroppo quando posizioniamo i bidoni per il ritiro dei rifiuti, l’indomani ci accorgiamo che affianco vengono posizionati altri rifiuti, spesso anche ingombranti come accaduto nei giorni scorsi con un grosso materasso».

Un altra area dove glia genti hanno effettuato un sopralluogo e dove vengono accumulati diversi rifiuti è quella commerciale tra via Roma e via Costituente, dove oltre diversi rifiuti di lavorazione lasciati dalle attività commerciali della zona vengono lasciati moltissimi i sacchi di rifiuti di vario generea ridosso dell’area di parcheggio.

Sulla questione interviene Maurizio Soddu della sezione locale di Legambiente: «Purtroppo eventi del genere sono frutto di una scarsa educazione. Chi trasgredisce deve essere in qualche modo sanzionato. Come Legamebiente cerchiamo di sensibilizzare partendo dai più piccoli organizzando la manifestazione “Puliamo il mondo” che in autunno si svolgerà a Carbonia in collaborazione con le scuole.

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