Busanca firma con il Pirri in Prima Categoria 

Il Pirri (Prima categoria) riparte da una figura che ha già scritto pagine importanti della sua storia recente del calcio regionale. Per la stagione 2026/2027 la società rossoblù ha infatti deciso di riaffidare la guida della prima squadra a Paolo Busanca, tecnico che torna sulla panchina cagliaritana dopo una sola stagione di assenza.

Una scelta che rappresenta molto più di un semplice cambio in panchina. Busanca è stato uno dei protagonisti del percorso di crescita del Pirri negli ultimi anni, contribuendo a riportare entusiasmo, identità e risultati all'interno dell'ambiente rossoblù. Sotto la sua guida la squadra conquistò la Promozione nella stagione 2022/2023. L'ottimo lavoro svolto trovò conferma anche nel campionato successivo, quando il Pirri riuscì a chiudere al quarto posto in Promozione, sfiorando la possibilità di inserirsi nella lotta playoff. Il ritorno di Busanca arriva in un momento delicato per la società. Dopo tre stagioni consecutive in Promozione, infatti, il Pirri è retrocesso al termine dello spareggio playout contro l'Ovodda. Nel doppio confronto con la formazione nuorese i rossoblù avevano strappato un prezioso pareggio per 1-1 nella gara d'andata disputata in trasferta, ma la sconfitta maturata nel match di ritorno davanti al pubblico di casa ha sancito la discesa di categoria. La società ha accolto il ritorno del tecnico con parole cariche di significato, sottolineando come quello con Busanca sia un legame che va oltre i risultati sportivi. Un rapporto costruito negli anni attraverso sacrifici, emozioni e obiettivi condivisi, tanto da definire il suo rientro non come un nuovo inizio, ma come la ripresa di una storia rimasta semplicemente in pausa.



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