Bus speciali per ammirare l’America’s Cup 

Mancano ancora due giorni e Cagliari comincia a cambiare volto. In via Roma si moltiplicano i movimenti degli operai e le strutture che stanno prendendo forma, mentre la città si prepara lentamente a entrare nella quattro giorni della 38esima Louis Vuitton America’s Cup, in programma da giovedì a domenica, sospesa tra mare e grande evento. E insieme al suo aspetto, il capoluogo cambia anche la sua organizzazione quotidiana, a partire da uno dei punti più sensibili: i collegamenti verso il Poetto.

Il piano del Ctm

Proprio su questo fronte si muove il piano messo a punto dal Ctm in vista dell’evento, illustrato ieri a Marina Piccola, e pensato per rafforzare i collegamenti tra centro città e i punti più importanti della manifestazione.«Presentiamo tre linee speciali», spiega il presidente del Ctm Fabrizio Rodin. «La navetta America’s Cup che collegherà piazzale Trento a Marina Piccola. Inoltre, farà tappa in nove importanti parcheggi, così da facilitare chi vuole lasciare l’auto e raggiungere senza stress i campi di gara. La frequenza sarà fino a 15 minuti».Accanto alla navetta, verrà potenziata anche la linea 11, che consentirà di arrivare fino a Calamosca, in prossimità del secondo campo di gara visibile dal faro. Confermata anche la circolare notturna, già sperimentata lo scorso anno. «La replichiamo per queste quattro notti perché è un servizio sempre più richiesto», aggiunge Rodin. «Permetterà di vivere la città anche nelle ore serali. Rimarrà attiva anche l’app Bus Finder e sarà possibile pagare i biglietti con il Pos direttamente a bordo».

Infopoint

Il servizio della navetta sarà garantito con sei mezzi da 18 metri, completamente elettrici, per una capienza complessiva di 144 passeggeri l’uno. Previsti anche tre punti informativi in città: piazza Matteotti, Su Siccu e Lazzaretto, dove il personale Ctm fornirà indicazioni sui collegamenti e distribuirà le mappe delle linee attivate per l’America’s Cup. «Sarà un servizio molto importante nei giorni dell’evento, quando si concentrerà il maggior afflusso di persone in città», sottolinea Rodin.

I preparativi

Intanto in città iniziano gli allestimenti legati alla manifestazione. In via Roma prende forma il Race Village con l’installazione di un palco con maxischermo, al Molo Sanità, per seguire le regate e gli eventi in mare, che diventerà uno dei punti di riferimento per il pubblico durante le giornate dell’evento. Chi invece preferirà assistere alle gare dal vivo potrà recarsi alla FanZone del Lazzaretto, che offrirà una visuale diretta sui due possibili campi di regata. Nasce anche il “Villaggio Guardia Costiera”, allestito sulla banchina della Direzione Marittima di Cagliari, che ospiterà gli studenti dell’istituto Nautico Buccari, dell’Università con i progetti su intelligenza artificiale e cybersecurity, e dell’Unica Sailing Team, impegnato nello sviluppo di imbarcazioni sostenibili per la SuMoth Challenge, competizione internazionale dedicata alla progettazione di barche ecocompatibili. Spazio anche alle attività didattiche per le scuole e alle dimostrazioni operative della Guardia Costiera, tra simulazioni, realtà virtuale e interventi di soccorso in mare.

Le gare

Il programma della America’s Cup prenderà il via giovedì con la giornata di prove ufficiali, utile agli equipaggi per testare il campo e le condizioni del mare. Le gare entreranno nel vivo venerdì, quando sono previste fino a tre regate di flotta, formula che verrà replicata anche nella giornata di sabato. Domenica il programma prevede invece un massimo di due regate, prima del momento decisivo della manifestazione: la gara finale tra le due imbarcazioni meglio classificate al termine delle otto prove complessive.

RIPRODUZIONE RISERVATA