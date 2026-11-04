«Bugie e intrighi, per questo ho detto basta» 

«Nessun complotto. Ho solo smesso di accettare un sistema fatto di silenzi, mancanza di trasparenza e decisioni prese alle mie spalle». È dura la replica dell’ex vicesindaca Elisabetta Contini alle dichiarazioni rilasciate ieri a L’Unione Sarda dall’ex sindaco Pietro Pisu, che ha attribuito a ragioni personali la caduta della Giunta dopo le dimissioni di nove consiglieri lo scorso 23 ottobre.

L’attacco

«Non ho mai agito per ambizione personale, né per il desiderio di conquistare una poltrona. Quello che è accaduto è il risultato di un percorso doloroso, fatto di delusioni, mancanza di confronto e di una fiducia che, giorno dopo giorno, è venuta meno. Leggere oggi di una “maggioranza compatta che voleva riproporre Pisu come sindaco”, mi lascia sinceramente perplessa», afferma l’ex vicesindaca. E nega la ricostruzione di Pisu secondo il quale il gruppo era favorevole a riproporlo per un terzo mandato. «Nell’unica riunione di gruppo in cui si è parlato del futuro amministrativo - continua Contini -, questa volontà non è mai stata espressa da nessuno. L’unica posizione chiara è stata la mia: non avevo intenzione di ricandidarmi».

I retroscena

Una rottura che sarebbe arrivata dopo la scoperta dell’esistenza di una nuova lista segreta di Pisu, senza il coinvolgimento di Contini. «A luglio il sindaco mi disse che avrei dovuto candidarmi io alla guida del Comune e che lui avrebbe fatto un passo indietro. Non ho mai dato disponibilità in tal senso. E mentre cercavo capire quale potesse essere il futuro del nostro gruppo, ho scoperto che stava lavorando a una sua lista in segreto». Una candidatura che sarebbe stata seguita da una possibile corsa alle Regionali di Pisu: «Non era un percorso nel quale mi riconoscevo. Da quel momento il rapporto si è ulteriormente deteriorato. Ho chiesto per settimane una riunione di maggioranza, ma quando ci siamo incontrati non ho trovato quel confronto sincero che mi sarei aspettata».

Imu e bilancio

Non solo rapporti politici. L’ex vicesindaca contesta anche le scelte amministrative, a partire dal regolamento Imu, già oggetto di contestazione in Consiglio comunale da parte della minoranza. Da qui, la stoccata ai consiglieri di maggioranza che sostengono l’ex sindaco: «Chiedo a voi se foste a conoscenza delle criticità legate al Regolamento Imu e, soprattutto, della scelta di applicare retroattivamente l’aumento dell’imposta, che venne approvata in Giunta durante una mia assenza. Conoscevano bene la mia contrarietà». Sul fronte contabilità, smentisce nuovamente i punti ribaditi da Pisu nella variazione di bilancio prevista per il 27 ottobre: «Quel provvedimento non era sufficiente a risolvere i problemi accumulati in 4 anni. Il timore era quello di un bilancio basato su entrate incerte, con il rischio di dare ai cittadini aspettative che non sarebbero state mantenute».

L’orgoglio

Sull’accusa di aver provocato la crisi per ottenere un ruolo non transige: «Da nove anni mi alzo presto ogni mattina per andare a lavorare a scuola. Non ho mai avuto bisogno della politica per vivere, il mio è stato un impegno al servizio della comunità ma anche un sacrificio temporale, familiare e di serenità». E assicura di non avere liste pronte né candidature da annunciare. «Non ho voluto far cadere qualcuno. Ho semplicemente capito che non potevo continuare. Prima dei nomi e delle ambizioni vengono le persone, il confronto, la condivisione e i progetti. Cosa che è venuta a mancare. Non ho bisogno di dipingere nessuno come un nemico né di presentarmi come una vincitrice. Oggi si preferisce raccontare di complotti e ambizioni personali, anziché interrogarsi sulle ragioni che hanno portato alla fine dell’amministrazione».



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