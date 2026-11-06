Bufera sul concerto di Capodanno 

L’annuncio di Alfa come protagonista del Capodanno a Sant’Antioco si trasforma in poche ore in uno scontro politico dai toni accesi.

A innescare la polemica è il post della capogruppo di opposizione, Ester Fadda, che sui social accoglie con entusiasmo la notizia dell’arrivo del giovane cantautore genovese. Una sortita che provoca la dura reazione del sindaco Ignazio Locci, il quale contesta alla rappresentante dell’opposizione di aver celebrato una notizia festosa mentre la comunità è scossa dalla morte di un concittadino - il 41enne Alessandro Sulas - in un incidente stradale sulla 126. «Credo sia stata una scelta giusta - aveva scritto Fadda nel post iniziale - un giovane artista, amato da tantissimi ragazzi e famiglie, che può dare grande slancio a una festa che si terrà nella nostra piazza». Ma rilanciava anche una proposta economica. «Facciamo in modo che le risorse generate dall’evento possano ricadere sulle attività commerciali locali». Una proposta sulla quale aveva annunciato un prossimo confronto con l’amministrazione.

La risposta

Immediata la risposta di Ignazio Locci, con un intervento dai toni duri. «Questo post non avrei mai voluto scriverlo, sono davvero rammaricato per la totale assenza di garbo verso il fatto luttuoso che ha colpito la nostra comunità». Locci sottolinea di aver scelto, proprio per rispetto del dolore cittadino, di non pubblicare nulla sull'arrivo di Alfa, né sul proprio profilo né sui canali istituzionali del Comune. «Mi vedo costretto a intervenire per stigmatizzare il comportamento di chi, per una manciata di “mi piace”, ha manifestato una scarsa attenzione», scrive Locci, rivolgendosi direttamente a Ester Fadda. Poi la frase che riassume la sua contestazione: «Fare il sindaco, cara candidata del “Campo Larghissimo”, significa anche sapere quando stare in silenzio».

La rabbia

Con altrettanta durezza arriva la replica di Fadda, in coda al post del primo cittadino.

«È davvero terribile quello che stai facendo. Usando questa tragedia per attaccarmi. Hai trasformato il lutto in uno strumento di polemica politica - ha scritto la capogruppo di opposizione - la vicinanza alla famiglia che ha subito un lutto lo si fa nel silenzio e nel rispetto. Il tuo è accanimento e cattiveria gratuita, chiedo cortesemente a tutti i cittadini di non commentare e di non farsi condizionare da questo squallido post. Vergognati».

Contattati a seguito dello scontro sui social, entrambi non hanno voluto fare ulteriori dichiarazioni. Due posizioni contrapposte, dunque, che hanno trasformato l’annuncio di un concerto in un caso politico cittadino.

Il punto dello scontro non è Alfa, ma l’opportunità di esprimere entusiasmo per un evento mentre Sant’Antioco sta vivendo un momento di lutto. Con le elezioni comunali all’orizzonte, il confronto tra Locci e Fadda riporta inevitabilmente l’attenzione sul clima politico che si sta delineando in città.

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