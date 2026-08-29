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Gonnesa
30 agosto 2026 alle 00:24

Breve blackout al concerto dei The Kolors 

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Circa ottomila persone hanno cantato assieme ai The Kolors, a Gonnesa, durante il concerto gratuito di venerdì sera organizzato dal Comune. Non è mancato un inconveniente: a causa di un problema elettrico l’esibizione è stata interrotta per diversi minuti ma il frontman del gruppo, Stash, non si è perso d’animo: è sceso tra il pubblico prestandosi a posare per le foto e firmando autografi. Poi, di nuovo sul palco, ha rassicurato il pubblico e il concerto è potuto riprendere. Lo spettacolo, durato circa un’ora, si è concluso con Italodisco.

«Siamo contenti della serata – dice Domenico Usai, consigliere comunale delegato per gli Spettacoli – l’organizzazione ha funzionato in termini di sicurezza, per la viabilità e per i punti di ristoro. Durante il concerto si è verificato un problema elettrico dovuto al caldo estremo; risolto il problema, lo spettacolo è ripreso ed è durato quanto era stato concordato».

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