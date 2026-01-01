VaiOnline
Il bilancio
02 gennaio 2026 alle 00:35

Botti di Capodanno, un morto e 283 feriti 

Napoli: turista romano perde 3 dita, accende un altro fuoco e si lesiona al volto 

Roma. Nonostante i divieti in moltissimi Comuni sull’uso dei petardi “la battaglia” di Capodanno per festeggiare il 2026 quest’anno conta di nuovo un morto, dopo la pausa dell’anno scorso.

Sono 283 i feriti, tra cui 68 minori, in diminuzione rispetto ai 303 di cui 90 minori del precedente veglione, secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il dramma

La vittima è un cittadino moldavo di 63 anni: il cadavere è stato trovato dai carabinieri ad Acilia, quartiere periferico della Capitale. L’uomo è morto per un’emorragia causata dell’esplosione di un petardo tra le mani.

C’è poi chi ama il rischio, come un 24enne di Roma che a Napoli prima ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo, ma dopo le dimissioni dall’ospedale ha acceso un altro fuoco pirotecnico ferendosi al volto e all’occhio. Per questo motivo, è dovuto ricorrere nuovamente ai sanitari.

Il bilancio

Sono circa 50 i feriti con prognosi superiori ai 40 giorni. Tra i più gravi, sempre a Roma, un 33enne in prognosi riservata al Policlinico Umberto I: a causa dell’esplosione di un petardo, ha riportato l’amputazione dell’orecchio destro e svariate ferite al volto e all’occhio.

È in prognosi riservata anche un 17enne romeno che da Vieste è stato trasportato in elisoccorso per lesioni a mani, collo e viso: gli è stata amputata la mano sinistra.

A Vercelli un uomo di 43 anni è in pericolo di vita dopo aver riportato l’amputazione della mano sinistra, lesioni gravi alla mano destra, traumi al torace e all’addome e ustioni al volto a causa dell’esplosione di un artificio pirotecnico avvenuta sul balcone della propria abitazione.

In piazza della Vittoria a Brescia, un 14enne egiziano ha perso due dita della mano sinistra a causa della deflagrazione di un petardo. È stato sottoposto a intervento chirurgico ed è in prognosi riservata.

A Caserta un bambino di 9 anni è stato colpito di striscio da un proiettile alla mano sinistra mentre si trovava sul balcone della propria abitazione: se l’è cavata con sei punti di sutura.

Nella tarda mattinata di ieri sono rimasti gravemente feriti, ma non corrono pericolo di vita, due 12enni a Milano: uno ha perso una mano ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda, l’altro ha riportato ferite al torace e alle gambe ed è stato ricoverato in codice giallo.

Le criticità

Nell’ultima notte dell’anno a Torino ci sono state poi tensioni durante il corteo “Street Parade” promosso dagli attivisti del centro sociale Askatasuna, a cui hanno preso parte circa duemila persone. Gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine, con alcuni carabinieri rimasti feriti, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Nel corso della notte del 31 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti 770 volte per incendi: il numero maggiore, 114, si è registrato in Emilia Romagna. Un principio d’incendio si è verificato nel carcere di Sollicciano, 5 detenuti sono rimasti intossicati e 26 evacuati.

I danni del Capodanno hanno coinvolto anche gli animali: a Salerno un cane anziano è morto per lo spavento provocato dai botti.

