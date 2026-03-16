Borrelli cerca di rientrare in gruppo 

Il Cagliari ha subito iniziato la marcia di avvicinamento alla gara di venerdì. Ieri Pisacane e lo staff tecnico hanno diviso in due il gruppo: i calciatori maggiormente impiegati in occasione dell’ultima gara di Pisa hanno svolto una seduta in palestra, per gli altri un lavoro attivazione muscolare e aerobico.

L’attaccante Gennaro Borrelli, assente da oltre un mese per un problema muscolare, ha svolto un lavoro personalizzato. Pisacane dovrebbe riaverlo a disposizione dopo la sosta, per la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo di sabato 4 aprile. Anche se c’è qualche speranza di poterlo rivedere in gruppo prima del match col Napoli. Oggi in programma un nuovo allenamento fissato al pomeriggio.

I biglietti per il Napoli

I tagliandi sono disponibili nelle ricevitorie autorizzate Ticket One, online su cagliaricalcio.ticketone.it e al Ticket service di Piazza Unione Sarda da ieri per i possessori della membership “Islanders” solo online inserendo il codice “Islanders” e con la possibilità di acquistare fino a 2 biglietti.

La vendita libera scatta da oggi alle ore 10. I punti vendita, compreso quello di Piazza L’Unione Sarda, saranno attivi per la vendita. (e.p.)

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