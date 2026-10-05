Bolsonaro jr è pronto: «Indulto a mio padre» Per Lula sfida in salita 

San Paolo. Flavio Bolsonaro è a un passo dalla vittoria. Tra venti giorni il Brasile, il Paese più importante e ricco del Sudamerica, molto probabilmente entrerà nell’orbita trumpiana, sancendo l’affermazione della cosiddetta Dottrina Donroe in tutta la regione. Flavio ha già annunciato che ridurrà la spesa pubblica, userà il pugno duro contro il crimine e concederà l’indulto al padre, l’ex presidente Jair, ai domiciliari dopo la condanna per il golpe del 2023. Quanto alla tutela dell’Amazzonia, il polmone verde del pianeta, «i vincoli limitano lo sviluppo dell’economia» e il riscaldamento globale è «un evento ciclico». Il voto decisivo ci sarà al ballottaggio il 25 ottobre. Il presidente uscente Lula è indietro di circa 2 punti percentuali, ma gli altri candidati, che valgono insieme il 7%, sono molto più vicini alla destra che a Lula. Perciò all’anziano leader progressista servirebbe un mezzo miracolo politico per ribaltare la situazione.

Apparso stanco, forse troppo istituzionale, non più il sindacalista figlio del popolo ma uomo dell’establishment, Lula farà appello a chi non è andato a votare - l’astensione è stata alta ma non altissima - e a chi ha votato bianca o nulla. Punterà sulla paura di riavere un Bolsonaro alla guida del Brasile. Ma anche se ci dovesse riuscire, il suo quarto mandato sarebbe un calvario, condizionato da una Camera dominata dalle destre e da un Senato in grado di nominare giudici supremi a lui ostili. Il vecchio presidente è diventato il bersaglio di chi ha tanto e ha paura di perderlo, ma anche di chi ha poco o nulla e vede i programmi sociali del governo insufficienti a migliorare le sue condizioni materiali.

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