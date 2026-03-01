VaiOnline
Olbia.
01 marzo 2026 alle 02:37

Bloccati al porto col kit dello scasso: colpi sulla costa? 

Padre e figlio, noti alle forze dell’ordine per una raffica di precedenti penali nel “settore” furto con scasso. Appena sbarcati dal traghetto arrivato a Olbia (da Livorno) sono stati fermati dal personale della Guardia di Finanza. I militari probabilmente aspettavano i due che però erano preparati ai controlli. Infatti, come succede per i carichi di droga, avevano modificato il cruscotto della loro utilitaria per uscire indenni dall’Isola Bianca. In uno spazio ricavato nella parte anteriore dell’auto il personale delle Fiamme Gialle di Olbia ha trovato un piede di porco, diversi arnesi da scasso, una mazza e soprattutto alcune ricetrasmittenti. Il dato rilevante è che le persone a bordo dell’auto hanno fatto di tutto per evitare che il materiale venisse trovato. I finanzieri, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Marco Sebastiani, hanno sequestrato tutti gli oggetti trovati nell’utilitaria e identificato le due persone sbarcate dal traghetto. Il più giovane dei due uomini, 26 anni, di Rieti, è stato segnalato alla Procura di Tempio, mentre la posizione del padre è ancora al vaglio degli investigatori. L’ipotesi è che la persona denunciata abbia raggiunto Olbia per una serie di colpi nelle località turistiche della fascia costiera. La novità, rispetto ad altre situazioni simili (con foglio di via per le persone identificate) è la modifica dell’auto per il trasporto del kit per lo scasso.

Nelle ultime settimane sono stati denunciati una serie di furti nella fascia costiera che va da Olbia a Budoni, con alcune denunce per colpi in case di campagna o delle frazioni di Loiri Porto San Paolo (Azzanì). Stando all’ipotesi (da verificare) delle Fiamme Gialle, la persona segnalata ai pm dopo la perquisizione nel porto di Olbia aveva come obiettivo ville e edifici isolati del territorio della città gallurese e di alcuni centri vicini.

