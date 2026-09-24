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Iglesias.
25 settembre 2026 alle 00:46

Blitz tra gli ambulanti, sequestrati 50 chili di pesce 

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Cinquanta chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e verbali per diecimila euro: sono questi i risultati dei controlli congiunti della Polizia Locale e del servizio veterinario della Asl, eseguito lunedì 21 settembre presso le bancarelle del mercato rionale di via Pacinotti nel popoloso rione di Serra Perdosa.

Dalle ispezioni effettuate, sono emerse varie carenze e negligenze da parte dei due ambulanti che sono stati sottoposti ai controlli: mancata tracciabilità dei prodotti commercializzati, stato di conservazione pessimo e modalità di vendita ed esposizione inidonei. Come detto, l’ispezione ha portato al sequestro degli alimenti oggetto dei controlli e sanzioni per circa diecimila euro agli esercenti coinvolti.

La merce sotto sequestro, non essendo più consumabile, è stata avviata allo smaltimento. «Si tratta – spiega Davide Ullasci, comandante del Corpo della Polizia Locale – di attività di controllo congiunte con la Asl che hanno lo scopo di tutelare la salute dei cittadini che potrebbero ritrovarsi ad acquistare alimenti non più idonei al consumo umano, ma anche a tutela degli esercenti che operano nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie. Queste ispezioni proseguiranno quotidianamente in tutto il territorio comunale».

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