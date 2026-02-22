VaiOnline
Al Neri.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Blitz del Selargius in casa dell’Arborea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arborea 1

Selargius 2

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Cammarota, Demuru, Perilli (34’ st Angioni), Capraro, Sabatel, Sperandio (15’ st Casu), Orro (35’ pt Medaglia), M. Atzeni, P. Atzeni, Wolhein. In panchina Manzato, Szafran, Pibiri, Poli, Corona, Cadoni. Allenatore Firinu.

Selargius (4-2-3-1) : Fantini, Cellini (30’ st Partis), Paolucci, Lepore, Berti, Orrù, Serrau (7’ st Mele), Campus (23’ st Carcangiu), Reginato (30’ st Cordeddu), Usai, Pusceddu (38’ st Pisano). In panchina Murru, Cogoni, Zucca, Ganzerli. Allenatore Cocco.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : 14’ pt Lepore, 27’ pt autogol di Sperandio, 20’ st M. Atzeni.

Note : ammoniti Demuru, Capraro e Usai. Recupero 3’ pt – 7’ st.

Arborea. Colpo esterno del Selargius che si impone ad Arborea per 1-2. Ospiti che allungano nel corso del primo tempo, grazie al bel colpo di testa all’angolino di Lepore al 14’ e alla sfortunata autorete di Sperandio al 27’, su cross da sinistra di Reginato. Nella ripresa, al 7’, spavento per un infortunio occorso a Serrau che ha dovuto abbandonare il campo. I padroni di casa accorciano al 20’ con Marco Atzeni che calcia a botta sicura su assist del fratello Paolo. Lo stesso Marco Atzeni calcia sulla traversa un rigore al 35’.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 