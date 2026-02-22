Blitz del Selargius in casa dell’Arborea 

Arborea 1
Selargius 2
Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Cammarota, Demuru, Perilli (34’ st Angioni), Capraro, Sabatel, Sperandio (15’ st Casu), Orro (35’ pt Medaglia), M. Atzeni, P. Atzeni, Wolhein. In panchina Manzato, Szafran, Pibiri, Poli, Corona, Cadoni. Allenatore Firinu.
Selargius (4-2-3-1) : Fantini, Cellini (30’ st Partis), Paolucci, Lepore, Berti, Orrù, Serrau (7’ st Mele), Campus (23’ st Carcangiu), Reginato (30’ st Cordeddu), Usai, Pusceddu (38’ st Pisano). In panchina Murru, Cogoni, Zucca, Ganzerli. Allenatore Cocco.
Arbitro : Cadoni di Cagliari.
Reti : 14’ pt Lepore, 27’ pt autogol di Sperandio, 20’ st M. Atzeni.
Note : ammoniti Demuru, Capraro e Usai. Recupero 3’ pt – 7’ st.
Arborea. Colpo esterno del Selargius che si impone ad Arborea per 1-2. Ospiti che allungano nel corso del primo tempo, grazie al bel colpo di testa all’angolino di Lepore al 14’ e alla sfortunata autorete di Sperandio al 27’, su cross da sinistra di Reginato. Nella ripresa, al 7’, spavento per un infortunio occorso a Serrau che ha dovuto abbandonare il campo. I padroni di casa accorciano al 20’ con Marco Atzeni che calcia a botta sicura su assist del fratello Paolo. Lo stesso Marco Atzeni calcia sulla traversa un rigore al 35’.
