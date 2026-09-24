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Iglesias.
25 settembre 2026 alle 00:46

Blackout in centro, proteste al mercato 

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Abitazioni e attività commerciali al buio per tutta la mattinata di ieri nel centro cittadino. L’interruzione dell’energia elettrica è stata causata da lavori di manutenzione in una vecchia cabina in via Fiume. A pagarne le conseguenze anche il Mercato civico di via Gramsci i cui box sono rimasti per la maggior parte chiusi per tutta la giornata. «La società elettrica – afferma Pietro Fenu, presidente del consorzio che gestisce la struttura – ci aveva avvisato dell’interruzione del servizio, però si sarebbe potuta trovare una soluzione meno penalizzante per le attività: non si è trattato di un’interruzione di breve durata ma piuttosto di tutta la giornata lavorativa e, di questi tempi, ciò risulta piuttosto pesante». È proprio la tempistica dei lavori ad alimentare le maggiori perplessità tra gli esercenti: «Ritengo che questi interventi di manutenzione – riflette Manuel Porcu, proprietario di una pescheria – debbano essere fatti la notte oppure in orari diversi e meno impattanti per le attività commerciali e i cittadini stessi».

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