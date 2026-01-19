VaiOnline
Ottana
20 gennaio 2026 alle 00:18

Bimbo morto, si sospetta un’infezione 

Sono giornate di grande dolore a Ottana in attesa del funerale del piccolo di due anni, morto improvvisamente nella sua culla giovedì sera.

L’addio è in programma domani pomeriggio alle 15.30. Il corpicino di Francesco Pio Fenudi ieri a Cagliari è stato sottoposto all’autopsia, disposta dalla Procura di Nuoro su proposta dei medici intervenuti in soccorso del bimbo. Dall’esame esterno non è emerso nessuno elemento particolare sulle cause del decesso. Per questo il medico legale Roberto Demontis e l’anatomopatologa Giorgia Locci che hanno eseguito l’autopsia aspettano i risultati degli esami istologici.

Si sospetta, comunque, che la morte del piccolo possa essere stata provocata da un’infezione.

La tragedia ha suscitato enorme sgomento in tutta la comunità e nel paese di Dualchi, centro d’origine della mamma. (f. le.)

