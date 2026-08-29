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Guspini.
30 agosto 2026 alle 00:24

“Bimbi a Bordo”, oggi la giornata clou del festival dedicato all’infanzia 

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Due giornate di laboratori e incontri dedicati al mondo dei ragazzi. Dopo l’avvio di ieri a Guspini con tante iniziative, oggi il clou di “Bimbi a Bordo”, il Festival della Letteratura per l’infanzia organizzato dall’associazione di promozione culturale guspinese InCoro. Il festival porta nel paese decine di ospiti, tra illustratori, scrittori, docenti, musicisti, poeti, danzatori e artisti, per un totale di circa novanta appuntamenti distribuiti nei diversi spazi del paese. Al centro della XIV edizione c’è il tema “Corpi e Mappe per abitare il mondo”, un percorso che invita a riflettere sul corpo, sull’identità, sul benessere, sulla salute, sull’educazione affettiva e sulla consapevolezza.

Il sindaco Marco Pala ha sottolineato il valore sociale della manifestazione: «È un evento che coinvolge le famiglie, ma ci ricorda anche che i bambini e i ragazzi che un tempo animavano i rioni oggi non ci sono più». A Guspini, 10.600 abitanti, in un’epoca di spopolamento i nuovi nati sono in media 42 all’anno, e in totale i ragazzi fino a 15 anni sono circa 1900. Un patrimonio, per così dire, prezioso per la vita della comunità. Proprio la capacità di riportare bambini, famiglie e residenti negli spazi del paese rappresenta uno degli elementi caratterizzanti di “Bimbi a Bordo”. ( m.se. )

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