Belotti non si ferma più: settimo gol 

Sette gol in altrettante presenze in Serie B. Andrea Belotti non si ferma più e vuole dimostrare che, dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno a Cagliari e il mancato rinnovo della scorsa estate, si è ripreso completamente. Sabato contro il Mantova ha segnato per la sesta partita consecutiva, con il gol del vantaggio al 52’: servito sulla destra da Ambrosino, ha calciato di prima intenzione e superato il portiere avversario Bardi. Un gol che però non è servito ai gialloblù di Daniele Galloppa per vincere, perché all’84’ Spinaccè ha pareggiato di testa: l’1-1 nello scontro diretto porta il Modena secondo a -3 dal Palermo capolista, che sarà impegnato stasera alle 19.30 nel posticipo contro il Vicenza. Per Belotti, però, è un inizio di stagione da ricordare: in tre partite da titolare, le ultime, ha realizzato quattro reti ed è vice capocannoniere della Serie B, dietro soltanto a Cristian Shpendi del Cesena che sempre sabato è salito a quota otto segnando nel pareggio per 1-1 contro il Südtirol. Con i suoi gol, il Gallo sta trascinando il Modena nelle zone alte della classifica, per cercare di ritrovare quella Serie A che a livello personale non ha potuto mantenere in estate («Problemi dalle visite mediche», aveva spiegato il ds Pietro Accardi a luglio) e che il suo club non gioca dalla stagione 2003-2004. Finora ha colpito di fila Empoli, Verona (in pieno recupero), Carrarese, Cesena (doppietta) e Vicenza oltre al Mantova, nel prossimo turno sfiderà l’Entella in trasferta domenica alle 15. (r. sp.)

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