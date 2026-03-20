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21 marzo 2026 alle 00:53

Bellucci fuori, oggi Sinner con Dzumhur 

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Miami. La pioggia ha ritardando di diverse ore il programma di ieri al torneo Atp e Wta 1000 di Miami. Poi è cominciato un doppio match Italia-Kazakistan maschile e Italia-Usa femminile. Matteo Arnaldi ha sfidato Alexander Shevchenko (interrotta sul 6-7, 5-5), Matteo Berrettini Alexander Bublik (era avanti 6-4). Più tardi erano in programma Cobolli contro Collignon e Darderi contro Landaluce.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini (settima testa di serie) ha battuto al secondo turno la statunitense Taylor Townsend, n. 80 del mondo: dopo un primo set agevole, vinto per 6-3, un passaggio a vuoto nel secondo (1-6) per chiudere d’autorità 6-2. Ora trova Jelena Ostapenko che ha eliminato Dayana Yastremska (6-4, 6-4). Contro l’altra americana Coco Gauff, quarta favorita, Elisabetta Cocciaretto (44) ha vinto il primo set 6-3, poi si è trovata 4-4 e 30-0 nel secondo ma un doppio fallo ha cambiato tutto: ha perso 6-4, 6-3.

In precedenza Mattia Bellucci era stato sconfitto al primo turno con il pesante punteggio di 6-2 6-1 dallo statunitense Alex Michelsen. Oggi l’attesa è tutta per Jannik Sinner, che entra in scena a caccia del Sunshine Double contro il bosniaco Damir Dzumhur, 76 Atp, che non ha mai affrontato prima.

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