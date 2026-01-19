Barbarina Fois ha spento cento candeline 

Nonostante da alcuni anni viva dai fili a Roma, anche a Marrubiu la notizia dei cento anni di Barbarina Fois è stata accolta con grande gioia. Nata a Morgongiori il 19 gennaio 1926, tutti la ricordano con affetto.

Nel 1955, grazie alla riforma agraria e alla possibilità di ottenere una casa e un terreno da coltivare, la signora Barbarina e il marito decisero di trasferirsi a Masongiu, poi divenuta Sant’Anna. Ha cresciuto otto figli (oggi ne sono rimasti sei), e la sua famiglia si è ampliata con sei nipoti e quattro pronipoti.

Rimasta vedova a soli 49 anni non si è mai persa d’animo, continuando a portare avanti la famiglia con forza e determinazione, sostenendo i più giovani, allora di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Anche il sindaco Luca Corrias, a nome dell’amministrazione comunale, si unisce agli auguri con un abbraccio affettuoso di tutta la comunità. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA