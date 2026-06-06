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07 giugno 2026 alle 00:26

Balliana secondo a crono Giro Donne, oggi si decide 

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Ancora un bel secondo posto (il secondo di fila dopo quello in Francia) per Enrico Balliana. Ieri a San Lorenzo di Lugo (Ravenna), nel 2° Trofeo Bike Service, cronometro di 17,2 km, tra gli Juniores il diciottenne di Arborea si è arreso soktanto al lombardo Ettore Martinelli (Bustese Olonia), che ha vinto in 21’10” alla media di 49,128 km/h. Balliana (Ecotek Zero24) ha chiuso a 9”, precedendo di 10” Tommaso Cingolani (Ethica Zero24 Ecotek, team gemello). Oggi tocca a suo fratello Andrea, impegnato a Brione (Brescia) nel 13° Memorial Pietro Zipponi di 103,4 km.

Giro d’Italia Women

Demi Vollering (Fdj-Suez) vince sul Colle delle Finestre l'ottava frazione , ma Anna Van der Breggen (Sd Worx-Protime) ha le mani sul Giro d'Italia Women che si chiude oggi. La 36enne olandese resiste agli attacchi della connazionale campionessa europea e mantiene la maglia rosa. La tappa, che doveva arrivare al Sestriere si chiude per ragioni di sicurezza sul Colle delle Finestre (il traguardo collocato a un chilometro dalla vetta). Vollering prova ad attaccare più volte, l’ultima 200 metri dall’arrivo quando stacca le tre atlete rimaste con lei: 2ª Isabel Holmgren, 3ª Antonia Niedermeier, 4ª Van der Breggen che mantiene 50” di vantaggio in classifica generale. Elisa Longo Borghini (8ª a 1’39”), scivola dalla sesta alla settima posizione.

Oggi partenza e arrivo a Saluzzo con 145 km densi di insidie ma Van der Breggen molto vicina al quinto trionfo nella corsa rosa.

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