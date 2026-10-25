“Bagaglio a mano” Sant’Antioco-Calasetta 

Silvio Camboni e Serena Demontis ci accompagnano alla scoperta di Sant’Antioco e Calasetta, in un viaggio tra storia, archeologia e paesaggi mediterranei. A Sant’Antioco visiteranno il Ponte Romano, il Tofet fenicio-punico, il Museo archeologico Ferruccio Barreca, la necropoli punica, il Villaggio Ipogeo e la Basilica di Sant’Antioco. Arrivati a Calasetta, esploreranno il centro storico, la Torre e la spiaggia di Sottotorre. Visiteranno inoltre il Museo Ràixe, dedicato alle radici e alle tradizioni della comunità tabarchina.

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