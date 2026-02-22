AZZURRI record, tutti i numeri di un successo 

Un po’ rabbia pensare che, se soltanto un pezzetto di quella miniera di bronzo (14, più di ogni altra nazione) fosse stato d’argento, l’Italia sarebbe sul podio delle Nazioni. Invece, nel medagliere, l’Italia - che è stata a lungo seconda - è quarta alle spalle della Norveglia, il cui trionfo è cristallino e molto, molto indicativo di che cosa siano, degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, che però “sanno soltanto” pattinare (7 medaglie dallo short track, 13 dallo speed skating) e che, a parità di ori (10) hanno 10 medaglie nel totale in meno.

Basterebbe questo a fare dell’Italia ospitante una delle Nazioni vincitrici, capace di salire sul podio in dieci/undici sport diversi. In più c’è l’annunciato record di medaglie. Alberto Tomba aveva parlato di 24/25, ne sono arrivate 30, con un aumento del 50% rispetto al precedente record di Lillehammer, anche se va sottolineato che sono state assegnato il doppio delle medaglie complessive.

Tendenza vincente

Tra Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, il totale delle medaglie italiane ha toccato quota 70: meglio hanno fatto solo Usa (159), Cina (106) e Francia (89): ancora quarti! Anche in estate siamo polivalenti (allora 20 discipline diverse), a dimostrazione di una competitività trasversale mai così alta. Terzi come numero di medaglie totali, ma anche come presenze in top ten, ben 95. Le leggende azzurre sono Arianna Fontana (3 medaglie, 14 in carriera, meglio di Edoardo Mangiarotti), la resiliente Federica Brignone (due ori da favola), la mamma Francesca Lollobrigida, ma anche la prima biatleta a medaglia, Lisa Vittozzi. Tante donne, accando a veterani bronzei come Dominik Paris, Federico Pellegrino, Sofia Goggia.

Non gli unici medagliati: anche il Cio ha voluto premiare l'Italia, assegnando l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato olimpico, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni, e in argento ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, nonché ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione.

