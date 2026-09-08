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Confronto.
09 settembre 2026 alle 00:37

Avs e alleati: leader insieme sul palco   

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«Non dobbiamo dare per scontato che questa legge elettorale passi». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Roma, dal palco della festa 'Terra!' di Avs, esortando a «fare di tutto» per non farla approvare. Il testo della maggioranza è «un antipasto insopportabile di premierato», ha sottolineato Schlein. Dal co-leader di Alleanza, Verdi, Sinistra Angelo Bonelli è giunto l’annuncio che «Pd, Movimento 5 Stelle (presente con il leader Giuseppe Conte) e Avs nei prossimi giorni proporranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo di almeno il 30% per le famiglie italiane e per le imprese». Ha tenuto banco anche la questione primarie. I militanti, dalla platea, hanno lanciato un accorato appello in romanesco: «Sbrigateve!». Bonelli, insieme a Nicola Fratoianni, ha risposto così: «Sono d'accordo, sbrigamose».

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