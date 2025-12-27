Avis, l’associazione cerca una sede 

La pioggia caduta sabato non ha fermato l’attività dell’Avis comunale di Samassi durante la raccolta di sangue, ma ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà legate all’assenza di una sede fissa.

A raccontarlo è la tesoriera Nicoletta Zara: «Avevamo un riparo di fortuna, un gazebo con i teli laterali. Abbiamo aggiunto un telo sopra, di quelli da imbianchino. Dobbiamo ringraziare che fosse una pioggia regolare e non ci fosse vento, altrimenti non so come avremmo potuto fare. Non ci sono soluzioni alla nostra portata». Giovanna Medda, vice presidente, aggiunge: «Abbiamo chiesto all’amministrazione suggerendo diverse soluzioni, ma c’è sempre qualche problema. Noi abbiamo tanta voglia di fare, serve collaborazione».Una situazione che accomuna l’Avis ad altre associazioni del paese, ancora alla ricerca di uno spazio dove svolgere le proprie attività e organizzare le giornate di donazione in condizioni adeguate per i volontari e i donatori. ( n. f. )

