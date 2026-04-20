Automobile contro un palo, donna ferita 

Una donna di 40 anni è rimasta ferita in un incidente stradale al Villaggio dei Gigli, sulla vecchia Orientale sarda: era alla guida di una Fiat Seicento finita contro un palo. Accompagnata in codice rosso al Brotzu (con l’elisoccorso), la donna, Agnese Mannai, è stata ricoverata per le ferite riportate. Non corre pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l’allarme è stato immediato con l’arrivo dell’elisoccorso con successivo trasporto all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Cagliari che hanno rimosso l’auto e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e per risalire a eventuali responsabilità. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. In merito non sono filtrate altre indiscrezioni da parte delle forze dell’ordine. (r. s.)

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