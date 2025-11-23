Auto utilizzata come latrina: «Rimuovetela» 

C’è un’auto abbandonata in via Caboto. Fin qui niente di strano, sono tanti i veicoli lasciati nelle diverse strade della città che poi, dopo le opportune verifiche, vengono rimossi dalla ditta incaricata dal Comune. Il problema qui è un altro: l’auto viene utilizzata come un bagno pubblico da alcuni sbandati, davanti agli alunni che magari sono affacciati alla finestra.L’auto infatti è parcheggiata proprio nel mezzo dei due plessi del liceo Motzo, sotto gli occhi di tutti.

«Il problema è grave», dice un residente Kevin Lege, «non tanto per il veicolo abbandonato in sé ma proprio perché viene usato come una latrina. Ho inviato la segnalazione al Comune e alla Polizia locale ma purtroppo finora nessuno è intervenuto. Queste persone si calano i pantaloni e fanno i bisogni davanti a una scuola e questo è gravissimo». La ditta “Sicurezza e ambiente che si occupa del ritiro delle auto abbandonate per conto del Comune, quest’anno ha rimosso 37 veicoli.

