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Via Porcu.
28 giugno 2026 alle 00:09

Auto si ribalta davanti a una casa 

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Momenti di paura ieri mattina in pieno centro cittadino dove due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Porcu e via Merello, uno dei più pericolosi della città. Entrambi gli automobilisti avevano lo stop, indicato dai cartelli ben visibili della segnaletica verticale, in attesa che, dopo il rifacimento del manto stradale, vengano tracciate le strisce a terra. Nell’impatto, una delle due auto si è ribaltata finendo la sua corsa davanti al cancello di un'abitazione. Per fortuna, in quel momento, sul marciapiede e davanti alla casa non c’era nessuno, altrimenti sarebbe finita in tragedia.I rilievi sono stati fatti dagli agenti della Polizia locale che dovranno verificare la dinamica dell’incidente.

I doppi stop erano stati realizzati negli incroci più pericolosi della città proprio per ridurre gli incidenti, e in effetti, proprio dopo questo provvedimento, negli incroci con i doppi segnali di arresto i sinistri si sono praticamente azzerati, com’è stato fino a ieri anche tra via Porcu e via Merello. Sono stati tracciati ad esempio tra via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico. Incidente nella notte di venerdì anche al Poetto, dove, ha denunciato un automobilista sui social, un’auto lanciata probabilmente ad alta velocità , è piombata sul suo veicolo parcheggiato negli stalli della quattro corsie. Da qui l’appello per cercare testimoni: «Vorrei rintracciare il proprietario dell’auto che mi è venuta addosso intorno alle 2 del mattino». ( g.da. )

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