Auto piomba su un gruppo di ragazzi, morta una 17enne 

Varese. È morta a soli 17 anni mentre camminava con quattro amici verso una spiaggia del Lago Maggiore: una Fiat Panda, dopo una sbandata, li ha travolti tutti. La tragedia che ha sconvolto Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto, è avvenuta intorno alle 15,30 di ieri lungo la Statale 394 del Verbano, nel tratto compreso tra Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Roncovalgrande. Sara Vetrano, di Cugliate Fabiasco, 17 anni da compiere il 19 giugno, è deceduta sul colpo. Quattro suoi amici, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti residenti in zona, sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi erano appena scesi dall’auto con cui avevano raggiunto la zona per trascorrere alcune ore sulle spiagge della riva del lago. Dopo aver attraversato la strada, camminavano in fila indiana lungo il margine della carreggiata quando è sopraggiunta la Punto guidata da un uomo di 30 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo all’uscita di una curva. L’auto avrebbe urtato il guardrail per poi piombare sui ragazzi. L’impatto è stato violentissimo e la 17enne, investita in pieno, non ha avuto scampo.

Dopo aver travolto i ragazzi, la vettura ha continuato la sua corsa incontrollata, andando a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia l’altro lato della strada e abbattendo un cartello prima di fermarsi.

Il padre di Sara Vetrano è stato tra i primi ad arrivare sul posto: i soccorritori erano ancora in azione. L’uomo si è steso sull’asfalto accanto al corpo della figlia, già coperto dal telo: un gesto disperato, come se tentasse di riportarla in vita.

Gli altri feriti sono un ragazzo di 15 anni e due ragazze di 20 anni, oltre allo stesso conducente dell’auto. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Imponente il dispositivo di soccorso: in azione elicotteri decollati da Como, Sondrio e Milano, oltre a numerose ambulanze e a un’automedica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Luino per i rilievi.

Il conducente sarà sottoposto agli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dell’incidente. La statale 394 è stata chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.

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