VaiOnline
Varese.
08 giugno 2026 alle 00:51

Auto piomba su un gruppo di ragazzi, morta una 17enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Varese. È morta a soli 17 anni mentre camminava con quattro amici verso una spiaggia del Lago Maggiore: una Fiat Panda, dopo una sbandata, li ha travolti tutti. La tragedia che ha sconvolto Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto, è avvenuta intorno alle 15,30 di ieri lungo la Statale 394 del Verbano, nel tratto compreso tra Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Roncovalgrande. Sara Vetrano, di Cugliate Fabiasco, 17 anni da compiere il 19 giugno, è deceduta sul colpo. Quattro suoi amici, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti residenti in zona, sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi erano appena scesi dall’auto con cui avevano raggiunto la zona per trascorrere alcune ore sulle spiagge della riva del lago. Dopo aver attraversato la strada, camminavano in fila indiana lungo il margine della carreggiata quando è sopraggiunta la Punto guidata da un uomo di 30 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo all’uscita di una curva. L’auto avrebbe urtato il guardrail per poi piombare sui ragazzi. L’impatto è stato violentissimo e la 17enne, investita in pieno, non ha avuto scampo.

Dopo aver travolto i ragazzi, la vettura ha continuato la sua corsa incontrollata, andando a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia l’altro lato della strada e abbattendo un cartello prima di fermarsi.

Il padre di Sara Vetrano è stato tra i primi ad arrivare sul posto: i soccorritori erano ancora in azione. L’uomo si è steso sull’asfalto accanto al corpo della figlia, già coperto dal telo: un gesto disperato, come se tentasse di riportarla in vita.

Gli altri feriti sono un ragazzo di 15 anni e due ragazze di 20 anni, oltre allo stesso conducente dell’auto. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Imponente il dispositivo di soccorso: in azione elicotteri decollati da Como, Sondrio e Milano, oltre a numerose ambulanze e a un’automedica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Luino per i rilievi.

Il conducente sarà sottoposto agli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dell’incidente. La statale 394 è stata chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  