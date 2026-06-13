Auto investe due giovani, una vittima 

Roma. A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, un giovane di 23 anni, Matteo D’Ambrosio, è morto nella notte dopo essere stato investito da un’auto mentre, insieme a un coetaneo, camminava lungo la strada all’uscita di un locale. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, per Matteo non c’è stato nulla da fare. L’amico è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri, avviate attraverso l’analisi delle telecamere e le testimonianze raccolte sul posto, hanno consentito di individuare rapidamente il veicolo coinvolto. Nel pomeriggio il conducente si è presentato spontaneamente in caserma: è un operaio di 26 anni, incensurato, risultato positivo all’alcol test e denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Sono in corso anche gli accertamenti tossicologici. Denunciato per omissione di soccorso un minorenne che si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente.

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