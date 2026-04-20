Auto in fiamme sulla 554, traffico in tilt 

Una Citroën C3 ha preso fuoco attorno alle 13 di ieri, sulla Statale 554 al chilometro 8, in territorio di Monserrato, quasi all’incrocio con la Provinciale 93 che porta verso Ballao e Dolianova. Illesa la conducente, che è riuscita ad abbandonare l’auto in tempo: si era appena lasciata alle spalle Selargius quando è scoppiato l’incendio, è riuscita a bloccare immediatamente il veicolo e chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, al quale la conducente dell’auto ha subito rassicurato sulle sue condizioni, una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e un mezzo dell’Anas. Pesanti le ripercussioni sul traffico, visto che l’incendio è avvenuto all’ora di punta ed erano numerosi i veicoli in transito in quel momento: si sono formate lunghe code direzione Cagliari, con la circolazione che ha ripreso in maniera regolare soltanto nel pomeriggio dopo la conclusione degli interventi sul posto.

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