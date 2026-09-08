Auto finisce sulla barriera Traffico in tilt 

Ancora tanta paura ieri pomeriggio, poco dopo le 18 sulla statale 131 Dcn, al chilometro 53, in direzione di Olbia, per l’ennesimo incidente stradale avvenuto a pochi chilometri da Nuoro, dopo la seconda galleria. Un’Opel Corsa, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato a causa della pioggia caduta nel pomeriggio, ha perso aderenza, andando a sbattere contro il guardrail e carambolando poi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza, e le pattuglie della Polizia stradale di Nuoro. Fortunatamente il conducente, un cittadino di Budoni, è rimasto illeso.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione di Olbia. Poco prima, intorno alle 17.30, un violento temporale si era abbattuto su Nuoro. In pochi minuti le strade cittadine si sono trasformate in torrenti, con l’acqua che ha invaso diverse vie e reso difficoltosa la circolazione. La situazione si è resa subito complessa tra piazza Vittorio Emanuele, via Bua e corso Garibaldi, dove la forte precipitazione ha creato evidenti disagi. Anche se fortunatamente, non si registrano danni. E proprio la pioggia caduta in città, potrebbe essere la concausa dell’incidente avvento poco dopo sulla statale 131 dcn.

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