Auto elettriche, due nuove colonnine per la ricarica 

Due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche in città, entrambe in viale Colombo. Si allarga quindi la rete già presente nel territorio, realizzata dalla società FastWay - per conto di Enel X - senza oneri e spese a carico del Comune.
Oltre trenta i punti per la ricarica delle auto elettrice già installati, in centro e nelle località del litorale, a cui si aggiungono le ulteriori due stazioni finanziate con il Pnrr. Nei giorni scorsi il via libera in Giunta alla proposta presentata in Comune pochi mesi fa: «l’amministrazione comunale è particolarmente attenta alla mobilità elettrica, considerandola una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti».
Nelle delibera vengono ricordate anche le installazioni già autorizzate e inserite nel protocollo d’intesa sottoscritto con Enel X pochi anni fa. Nel documento viene sottolineato «l’interesse pubblico generale che sottende all’installazione di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicolielettrici in ambito urbano, rivolto alla collettività e destinato allo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni, a beneficio dell’ambiente». Da qui il via libera alla proposta «di accrescere la rete delle infrastrutture di ricarica esistenti». (f.l.)
