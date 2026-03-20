Auto elettriche: colonnine per la ricarica  

A Samassi arrivano le prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La ditta Enel X Way Italia ha completato l’installazione di tre infrastrutture, posizionate in via Stazione, Largo Angioy e via Amsicora, punti strategici del paese.

Le colonnine, dotate di segnaletica dedicata con stalli riservati, entreranno in funzione nelle prossime settimane. Ogni punto permetterà la ricarica simultanea di due veicoli, con tempi medi di circa due ore.

L’iniziativa, senza oneri a carico per il Comune, rientra nel progetto di Poste Italiane, “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”. «Nel 2025 l’amministrazione ha deciso di aderire al progetto – oggi vediamo l’infrastruttura realizzata – dice vicesindaco Giacomo Onnis –. Si è deciso di installare le colonnine in tre diverse zone del paese in cui sono presenti servizi e attività commerciali. Sarà un servizio utile per i cittadini, che potranno ricaricare il proprio veicolo senza doversi spostare nei centri limitrofi».

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